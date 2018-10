A causa di un grave eczema quando era bambina, i medici le avevano prescritto creme steroidee apposite che effettivamente alleviavano il suo rossore ma al momento di smettere, dopo una cura durata diversi anni, la sua situazione è peggiorata drasticamente con la pelle che ha iniziato a squamarsi e i capelli che le sono caduti completamente lasciandola calva. È la brutta esperienza di una donna statunitense di Wheaton, nello stato dell'Illinois, la 28enne Nina Ajdin, che solo oggi è riuscita finalmente a riprendersi tornando al suo aspetto originario. Tutta colpa di una dipendenza topica da steroidi innescata proprio dall'uso prolungato delle creme per combattere l'eczema. Si tratta di un tipo di dipendenza molto rara che si sviluppa nella pelle a seguito di grossi dosaggi o uso troppo prolungato di creme steroidee.

Una condizione che ha portato la giovane donna a rinchiudersi in casa a causa del suo aspetto. Nina Ajdini infatti ha dovuto fare i conti con i bulli che la chiamavano "mostro" proprio per il suo aspetto senza capelli e con la pelle che cadeva a pezzi. Ad Ajdin erano state prescritte creme steroidee all'età di dieci anni e ha continuato ad usarle fino ai 17 anni. Quando la terapia è finita i suo corpo ha reagito malissimo: la ragazza non era in grado di muoversi, camminare, mangiare o vestirsi da sola. "Sono arrivata al punto che avrei preferito essere morta piuttosto che affrontare quello che stavo passando" ha raccontato. Ora la 28enne fortunatamente si è ripresa e sta tornando alla vita che avrebbe sempre voluto.