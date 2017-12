Quando hanno intentato causa allo Stato per una questione di diritti sulle spiagge che loro avevano in gestione, sapevano che la giustizia italiana non era un fulmine ma probabilmente non si sarebbero mai aspettati che per arrivare alla sentenza d'appello ci volessero quasi 45 anni. È quanto accaduto ad alcuni privati, proprietari di camping e strutture ricettive sul litorale del Cavallino, lungo la costa veneziana, che dopo aver trascinato in tribunale lo stato nel 1973, hanno dovuto attendere la fine del 2017 per vedere il verdetto d'appello. Tempi biblici tanto che gli avvocati hanno definito la vicenda come "la causa più vecchia d’Italia".

Tutto in realtà parte ancora prima, dal 1966, e cioè e da quando una enorme mareggiata colpì non solo Venezia ma anche le coste venete. Un paio di anni dopo si decise così di costruire un muretto per difesa da eventuali nuove mareggiate a un centinaio di metri dal mare e l’opera, affidata al Consorzio di Bonifica del Basso Piave, fu realizzata all’interno delle proprietà dei campeggi. Una procedura che non piacque ai gestori, ma la brutta sorpresa per loro arrivò l’anno dopo quando la Capitaneria di Porto avviò la procedura per demanializzare tutto il tratto di spiaggia fino al muro.

Nel 1973 quindi partirono le cause contro lo Stato per riavere indietro il tratto ma solo per la sentenza di primo grado ci vollero bene 19 anni visto che solo nel 1992 il tribunale civile emise il verdetto, peraltro sfavorevole ai titolari dei camping. I legali fecero ricorso ma solo nei giorni scorsi ha portato alla nuova sentenza che ha ribaltato quella precedente. "Io sono l’ultimo rimasto, anche se allora affiancavo mia madre che fu la reale firmataria. Per il resto tutti quelli che hanno fatto ricorso sono morti", ha raccontato con rammarico al Corriere della Sera Renzo Ballarin, titolare di uno dei camping. Purtroppo per lui però la causa non è finita visto che questa volta ci potrebbe essere un ricorso dello stato. Speriamo solo non ci vogliano altri venti anni per arrivare alla sentenza definitiva