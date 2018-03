“Noi lavoriamo tredici ore al giorno per tenere al meglio questo negozio, il lavoro conta davvero tanto per noi, non potevo permettere che ci rubassero il denaro che con tanta fatica ci guadagniamo”. Sono parole forti e chiare quelle di Antonella Lodi, 62 anni, cassiera e titolare del Carrefour express di via Fereggiano nel quartiere genovese di Marassi. La donna nei giorni scorsi si era resa protagonista di un gesto di coraggio che poteva costarle caro: si è rifiutata di aprire il cassetto con il denaro quando due rapinatori sono entrati, pistole spianate, e le hanno intimato di consegnare il denaro. Uno di loro, con un casco integrale in testa, ha minacciato Antonella con l’arma sulla schiena, ma la cassiera non si è data per vinta. E alla fine i due malviventi, presi alla sprovvista, sono fuggiti senza riuscir a mettere mano al denaro nella cassa. I fatti sono avvenuti giovedì sera, intorno 19.15, poco prima dell’orario di chiusura. “Sul momento non ho reagito – racconta ancora incredula a Repubblica – ma poi ho pensato a tutte le ore che lavoriamo qui e a quanto non fosse giusto che ci portassero via l’incasso”.

La volante della Polizia di Stato, intervenuta rapidamente in soccorso della donna è riuscita poi a bloccare i due fuggitivi nel parcheggio del negozio. Gli agenti hanno arrestato l’uomo che ha minacciata Antonella (un 20enne ecuadoregno) per il reato di rapina, e denunciato un suo connazionale coetaneo per furto aggravato. La 62enne ammette di aver “detto agli altri, in caso di rapina, consegnate tutto, non fate gli eroi, le regole erano queste e invece è successo a me e, dopo una grande paura, mi è scattata dentro una rabbia che mi ha fatto mantenere il sangue freddo”. Il giorno dopo Antonella Lodi era di nuovo in cassa, a lavorare, con un messaggio per i rapinatori: “Non sprecate così la vostra vita”. E dopo la tentata rapina tantissime persone “sono venute ad esprimerci solidarietà – racconta la figlia, Laura Mazzini – io servo in gastronomia e abbiamo le code di persone che vogliono salutarci, sono meravigliosi, i clienti entrano dicendo: posso abbracciarvi?”.