Un video agghiacciante sta facendo il giro della rete. Si vede una ragazza che canta dinanzi ad alcuni uomini ma a un certo punto la sua performance viene interrotta da diversi colpi di pistola. Qualcuno, pare un boss locale, ha sparato contro la giovane cantante uccidendola. È finita così la vita della pachistana Samina Samoon, conosciuta nel suo Paese anche come Samina Sindhu. Secondo quanto riportato dai media la cantante, di ventiquattro anni, era stata invitata a esibirsi durante una festa nel distretto di Larnaka, in Pakistan, e sarebbe stata uccisa da un boss in seguito al suo rifiuto di cantare in piedi e ballare. La giovane tra tre mesi avrebbe dato alla luce un figlio e, secondo quanto dichiarato dal marito, aveva accettato di cantare alla festa a patto di poter restare seduta perché così le aveva consigliato il suo medico.

Il presunto assassino è stato arrestato – L’uomo che ha premuto il grilletto, probabilmente alterato per l'eccessivo uso di droghe o alcolici, sarebbe Tarique Ahmed Jatoi, un boss locale che appunto avrebbe più volte sollecitato la giovane ad alzarsi in piedi per cantare e ballare per loro. Come si vede nel video, qualcuno ha sparato nel momento in cui l’artista si era alzata ed era in piedi davanti al pubblico. Colpita da diversi proiettili, la giovane è morta prima ancora di arrivare in ospedale. Il presunto assassino, secondo quanto riportano fonti dei media, è stato arrestato.