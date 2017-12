Nonostante l'impiego di centinaia di vigili del fuoco, guardie forestali e soccorritori, la California continua a essere nel morsa delle fiamme che non accennano a diminuire. Alimentati da un forte vento, infatti, gli incendi divampano in tutto il sud dello stato continuando a divorare boschi e vegetazione ma mettendo in pericolo anche case e centri abitati. Dall'inizio della settimana sono andati in fumo migliaia di ettari di vegetazione e centinaia di case, mentre sono oltre 230mila le persone che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni per evitare conseguenze anche per loro. Ieri era stato sgomberato anche Bel-Air, il quartiere di Los Angeles dove si trovano numerose ville delle celebrità di Hollywood.

Fortunatamente al momento non si registrano feriti gravi anche se a sud di Los Angeles almeno due persone sono rimaste intossicate dal fumo. La situazione, secondo le autorità locali, al momento non accenna ad evolversi in meglio. Anzi, in base alle previsioni meteo, è stata emessa, via sms a tutta la popolazione interessata, un'allerta "viola", un livello di allarme mai usato in precedenza e che conferma l'estrema pericolosità delle fiamme. L'agenzia californiana per la lotta contro gli incendi ha avvertito che i venti resteranno fortissimi anche nelle prossime ore, di categoria 1 secondo la classificazione degli uragani e con raffiche fino a 120 chilometri all'ora. Questa situazione connessa con le temperature elevate di questi giorni creano delle condizioni definite "estremamente pericolose".

I roghi stanno causando disagi ovunque, centinaia di scuole infatti sono state chiuse così come anche una delle principali arterie stradali della città, l'Interstate 405, circondata dalle fiamme divampate sule colline circostanti, mandando in tilt ulteriormente il traffico. Secondo i bollettini più recenti oltre novemila abitazioni sono senza energia elettrica mentre tremano posti come il Getty Museum e l’Università della California