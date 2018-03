Lei l'aveva salvata da morte certa raccogliendola dalla strada e dandole una nuova casa e una nuova famiglia, ma la cagnolina l'ha ripagata abbondantemente quando ha puntato decisamente il volto della padrona facendole scoprire un cancro alla pelle. È la storia della 42enne Lauren Gauthier, avvocatessa statunitense di Amherst, nello stato del Massachusetts, e della sua Victoria, la cagnolina adottata anni fa. tutto è iniziato quando l'animale ha cominciato a fiutare insistentemente un puntino rosso sul naso della donna che all'apparenza sembrava un semplice brufolo.

"Victoria lo fissava, arrivando a toccarlo con il suo naso", ha raccontato Gauthier. Il punto spariva e ricompariva di continuo ma la cagnolina continuava a fissare quel punto all'infinito tanto da spingere la padrona a consultare un medico. Un deciso che si è rivelata fondamentale perché una biopsia ha rivelato che quel punto rosso era in realtà un carcinoma basocellulare, la forma più comune di tumore della pelle. La donna così si è sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione della pelle infetta strato dopo strato ed è in via di guarigione. "La mia narice sembra essere stata sollevata da un amo da pesca, ma se voglio aggiustarla, devo aspettare un anno per guarire completamente", ha spiegato la donna rinnovando anche l’invito a fare attenzione a esporsi al sole troppo forte, la vera causa dietro l'insorgenza del cancro. Una esperienza che l'ha cambiata ma che ha rafforzato ancora di più il suo legame con Victoria, l'amica a quattro zampe