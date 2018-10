Complice la diffusione della notizia relativa all‘arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, nel corso delle ultime ore sul Web e sui social hanno iniziato a circolare alcune bufale relative al primo cittadino calabrese, assolutamente destituite di fondamento. Come spiega Antivirus di Possibile, su Facebook specialmente sta iniziando a diffondersi una falsa intercettazione ascritta a Lucano: "Gli faremo sposare…Ha 70 anni, è stupido, quasi un animale. Lei ha già avuto 3 fogli di via, si nasconde. Fa la prostituta, non sarebbe un problema neanche andarci a letto se deve convincerlo”. La frase, riportata in alcuni post pubblicati da esponenti vicini alla destra e al Movimento 5 Stelle, non è assolutamente rintracciabile in alcuna delle intercettazioni contenute nell'ordinanza della procura di Locri perché non esiste, ma nonostante questo ha iniziato a diffondersi a macchia d'olio.

"Due esempi per tutti: Massimo Lazzari, candidato alle regionali del Lazio nel 2013 con il Movimento 5 Stelle, intorno alle 19 di mercoledì 3 ottobre pubblica questo post, in cui attribuisce in modo testuale a Lucano queste parole. Ivan Russo, gestore della pagina FB di Fratelli d’Italia di Foggia, alle 14.36 del 3 ottobre scrive questo post, che ha al momento ben 433 condivisioni. Significativo il fatto che Ivan Russo usi la stessa immagine (il collage del volto di Lucano e della foto di spalle una sex worker di colore spesso usata in articoli sulla prostituzione) utilizzata anche da Roberto Fiore, leader dei neofascisti di Forza Nuova, che sembra essere stato il primo (alle 12.39 di ieri) a far circolare la finta intercettazione. Ovviamente, molti di coloro che hanno riportato le ‘scandalose frasi del sindaco buonista' non hanno attribuito la loro origine al leader di Forza Nuova. Alcuni post riportano come fonte Il Fatto Quotidiano, che però – come spiega Davide Vecchi, giornalista de Il Fatto, e come è facilmente riscontrabile acquistando l’edizione del 3 ottobre – non l’ha mai riportata. Altra presunta fonte è Il Secolo XIX, che nell’edizione del 3 ottobre (che abbiamo letto e che è acquistabile qui) non riporta alcun passaggio del genere", spiega Possibile.

Le vere intercettazioni presenti nell'ordinanza di custodia cautelare di Mimmo Lucano, riscontrabili tra pagina 78 e 83 della documentazione, non fanno alcuna menzione di questo presunto scambio di sesso: