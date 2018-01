Una bambina americana di 11 anni affetta da leucemia ha fatto causa alla sua scuola elementare dopo che gli insegnanti le avrebbe vietato l'assunzione di marijuana medica che le era stata prescritta. L’alunna, identificata nei documenti del tribunale solo come A.S., soffrirebbe di epilessia e convulsioni a seguito dei cicli di chemioterapia ai quali è stata sottoposta, e le sarebbero stati somministrati cerotti e gocce di marijuana per alleviare i sintomi. Tuttavia le è stato proibito di portarli nella sua scuola, nel distretto di Schaumburg, a Chicago, a causa di una legge statale che proibiva il possesso o l'uso di cannabis all’interno delle proprietà scolastiche o sugli autobus, ed in particolare, tutte le sostanze a base di THC, il principio attivo che può modificare il comportamento di una persona collegandosi ai recettori delle cellule nervose e andando così ad alterarne l'attività.

I genitori della ragazza, identificati come J.S. e M.S., sostengono che questa legge andrebbe a violare un’altra norma, cioè quella volta “a proteggere e a garantire i diritti dei disabili americani”, riferisce il Chicago Tribune. “In questo modo, inoltre, nostra figlia deve passare più tempo a casa e va ad infrangere una altra legge statale che imporrebbe ai minori della sua età di andare a scuola” sostengono ancora i genitori. Il sovrintendente Andy DuRoss ha detto che i funzionari statali stanno cercando di trovare una soluzione negli interessi sia della ragazzina sia della scuola, tuttavia ha aggiunto che l’istituto avrebbe rispettato “qualunque decisione presa dalla corte” in merito al caso. "Non possiamo garantire legalmente le sue richieste” hanno chiarito i vertici scolastici. "Ci atterremo alla legge e faremo del nostro meglio per sostenere i nostri studenti entro i confini della legge."