Un quadro di Marc Chagall rubato negli Stati Uniti trent'anni orsono è stato ritrovato dall'Fbi americana che adesso potrà restituirla ai legittimi proprietari, eredi del prezioso dipinto. Purtroppo, però, siccome è passato troppo tempo, nessuno sarà incriminato per il furto. Il quadro, intitolato "Otello e Desdemona" è rimasto occultato per decenni in un barile all'interno di una soffitta del Maryland, negli Usa, perché il ricettatore non è mai riuscito a piazzarlo. L'opera era troppo famosa per essere venduta. Non è raro accada, anzi.

L'ultima volta che il ricettatore ha cercato di venderlo è accaduto lo scorso anno, ma su consiglio del gallerista al quale aveva cercato di venderlo, il malfattore si è arreso e ha chiamato l'Fbi per riconsegnare la tela. Il dipinto era stato acquistato da una coppia, gli Hellers, negli anni Venti. È stato rubato nel 1988 dall'appartamento degli Hellers, allora ottantenni, a Manhattan, nell'esclusivo Upper East Side. Al loro ritorno dall'annuale vacanza di due mesi ad Aspen, in Colorado, la coppia aveva trovato l'appartamento ripulito di quadri, gioielli, tappeti e argenteria per un valore di circa 600.000 dollari. L'inchiesta ha stabilito che era stato un operaio a portarsi via "Otello e Desdemona".

Per sopraggiunta prescrizione nessuno verrà incriminato. In un'asta del 1974 il quadro era stato valutato tra i 50.000 e i 65.000 dollari. Gli eredi dei proprietari hanno detto che lo venderanno rimborsando in parte l'assicurazione e devolvendo il resto ad una serie di organizzazioni no profit.