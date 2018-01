Bethany Shipsey aveva solo 21 anni, e alle spalle una serie di violenze sessuali subite dal suo ex che purtroppo non è riuscita mai a superare. La ragazza inglese è morta in un corsia dell'ospedale di Worcestershire, dopo aver preso una dose eccessiva di pillole per la dieta,"perché il pronto soccorso era troppo affollato" al momento del ricovero, ha riferito un'indagine. Bethany ha sofferto di gravi problemi di salute mentale dopo essere stata vittima degli abusi del suo ex fidanzato Barry Finch. Il ventitreenne è stato condannato per stupro e condannato a sei anni nell'agosto 2016.

La giovane era stata ricoverata al Worcestershire Royal Hospital il 15 febbraio dopo aver preso una miscela letale di farmaci per la perdita di peso che aveva comprato online. Bethany è morta su una barella dell'ospedale dopo essere stato spostata tre volte in 20 minuti. Le sue ultime parole sono state: "mamma, mamma, mamma", come si legge sul Mirror. “Il dipartimento era pieno, non c’era modo di portarla in rianimazione” ha detto un medico dell’ospedale. Sembra inoltre che i medici non avessero ben compreso la pericolosità del farmaco ingerito dalla giovane. “C’è una procedura da rispettare in questo caso, dobbiamo prima consultarci con il dipartimento Veleni” ha spiegato il dottore.

"È stato uno dei giorni più intensi che abbiamo mai visto al Worcestershire Hospital nel periodo in cui lavoravo lì” ha aggiunto il dott. Alireza Niroumand, che all'epoca era un medico di pronto soccorso del dipartimento locale. Anche la dottoressa Nirvana Chandrappa, psichiatra del Worcestershire Health and Care, ha fornito prove in udienza: ”Mi sono resa conto che c'era come un patto suicida tra lei e il suo ex-partner. Sono giunta alla conclusione che lei aveva un disturbo di personalità emotivamente instabile”. La dottoressa aveva incontrato più volte Bethany. Nel gennaio del 2017 ricorda “aveva 24 pillole per la dieta rosse e gialle nella giacca. Le avevo parlato già in precedenza dei pericoli dell'uso delle pillole per la dieta. Neanche due settimane dopo, è morta”.