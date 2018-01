I servizi segreti statunitensi avrebbero avvertito nel 2017 Jared Kushner, genero e stretto consigliere del presidente Usa Donald Trump, che Wendi Deng – ex moglie di Rupert Murdoch – avrebbe usato la propria amicizia con il capo della Casa Bianca per fare gli interessi del governo di Pechino: sarebbe stata una collaboratrice degli 007 cinesi. A rivelarlo è il Wall Street Journal, secondo cui l'intelligence Usa era preoccupatissima che la ex signora Murdoch, ancora influente malgrado la separazione, stesse facendo pressione per far realizzare a spese del governo cinese un giardino da 100 milione di dollari presso la National Arboretum, cioè il giardino botanico di Washington. L'opera avrebbe previsto una torre di 21 metri di altezza che sarebbe potuta essere usata per spiare sia il Campidoglio, sede del Congresso, che la Casa Bianca, entrambi distanti una manciata di chilometri.

Il giardino botanico prevedeva un lago nella zona nord-orientale di Washington e – oltre ad alcune terrazze fiorite – anche una torre, opera che più di tutte le altre preoccupava l'intelligence Usa. Fino al mese di ottobre del 2016 il progetto era in fase di inizio, tanto che l'allora presidente Barack Obama e l'attuale cinese, Xi Jinping, siglarono l'intesa per realizzarlo in una cerimonia pubblica. Da quel momento il piano è stato messo da parte proprio per la paura che dalla torre i cinesi potessero installare impianti di intercettazione verso il Congresso o la Casa Bianca.