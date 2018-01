Il nome di Elle Darby probabilmente non vi dirà nulla. Eppure la 22enne britannica è molto nota nel Paese di Sua Maestà, la Regina Elisabetta, dove svolge la “professione” di influencer: fa video su YouTube e Instagram in cui parla della sua vita, di trucchi, chirurgia, vestiti, viaggi. La seguono quasi 200mila persone sui vari social network. In virtù di tutto ciò, la giovane ha reputato giusto contattare Paul Stenson, il proprietario dell’hotel di lusso The White Moose, a Dublino, per fargli una richiesta molto semplice: “Fammi alloggiare gratis e io ti dò visibilità. L’uomo evidentemente non l’ha presa tanto bene; ha infatti deciso di condividere il messaggio su Facebook, pur senza specificare il nome della persona che gli aveva scritto. A quanto pare Elle aveva chiesto una doppia matrimoniale nel periodo di San Valentino, cercando, appunto, di scambiare un pernottamento di 5 giorni con una copertura sui social network, adducendo che la cosa era piaciuta molto all’hotel Universal Orlando in Florida.

Il proprietario dell’hotel le ha risposto così: “Se ti lascio alloggiare gratis in cambio di visibilità chi pagherà lo stipendio alla signora che si occuperà di pulire la tua stanza? Ai camerieri che ti serviranno la colazione? Al personale che ti accoglierà alla reception?” e incalza: “Dovrei forse dire al mio staff che invece di essere pagato avrà visibilità nei tuoi video?” E dopo aver fatto presente che l’hotel ha già molti followers, taglia corto dicendo che non intende collaborare con la youtuber. E anche se Stenson ha cancellato nel post su FB l’identità della influencer, sul web sono velocemente risaliti a Elle Darby. Dopo qualche giorno infatti è stata la stessa ragazza a replicare con un video su Youtube in cui – non senza imbarazzo – spiega e difende il suo lavoro: “So di non aver fatto nulla di sbagliato”.