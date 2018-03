Spettacolo davvero inaspettato quello a cui hanno assistito i bagnanti nella località turistica di Dahab, a nord di Sharm el-Sheikh: un neonato è venuto alla luce nelle acque dal Mar Rosso, in Egitto. Nelle immagini scattate dai presenti, si vedono il partner e il padre della donna (una turista russa) che emergono dalle onde con in braccio il piccolo. Qualche istante dopo si vede anche la neo mamma che appare calma e felice prima di poter finalmente abbracciare il suo bambino sulla spiaggia. Le immagini sono diventate virali dopo essere state pubblicate sui social network durante il fine settimana. Sarebbero state scattate da un balcone vicino e non è chiaro se la famiglia sa di essere stata fotografata.

Non è chiaro se l’intenzione della donna fosse proprio quella di partorire nell'oceano o se invece il lieto evento è avvenuto in maniera inaspettata. A tal proposito, alcune fonti locali hanno suggerito che l’anziano potrebbe essere un medico, il che significherebbe che la nascita era pianificata. In alcune foto l’uomo tiene tra le mani una ciotola all’interno della quale è stata poi riposta la placenta. L'identità della madre non è stata rivelata, così come le condizioni del bambino – sebbene entrambe siano apparsi felici e in salute dopo la nascita.