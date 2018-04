L'ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush è stato ricoverato nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Metodista di Houston, in Texas, a causa di un improvviso malore che lo ha colpito mentre era in casa. L'ex numero uno della Casa Bianca e padre di un altro presidente statunitense, George W. Bush, da tempo soffre di problemi di salute, anche a causa dell'età avanzata, ed è costretto a spostarsi in sedia a rotelle. Secondo le prime notizie comunicate da un portavoce del famiglia Bush, l'ex presidente sarebbe stato colpito da una infezione a cui è seguita una sepsi che ha improvvisamente peggiorato il suo già precario stato di salute. Bush infatti è stato ripetutamente ricoverato in ospedale in passato per polmonite.

Al momento "sta rispondendo alle terapie e sembra che si stia riprendendo", ha spiegato il portavoce. L'infezione però è grave e per alcune però ore si è temuto il peggio. A preoccupare soprattutto la pressione sanguigna, che sarebbe precipitata nelle ultime ore almeno un paio di volte. L'ultima apparizione pubblica del 92enne risale ad appena due giorni fa quando ha presenziato ai funerali della moglie Barbara, scomparsa la settimana scorsa all'età di 92 anni. In quella occasione, a parte il morbo di Parkinson che gli impedisce di camminare, il 41° presidente Usa era apparso sorridente e attivo. Aveva stretto le mani dei presenti, facendosi ritratte anche con i suoi tre successori tra cui il figlio.