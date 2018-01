“Perché Silvio Berlusconi è inadeguato a guidare l'Italia”. Era il 2001, a pochi giorni dalle elezioni politiche il prestigioso The Economist apriva con la copertina, divenuta poi celebre, che fece infuriare l’ex Cavaliere, candidato premier con la Casa delle Libertà (il quale fece causa, e la perse). Oggi, a distanza di 17 anni, l’ex direttore della rivista britannica Bill Emmott corregge il tiro. E spiega che, pur non avendo cambiato opinione sulla figura politica del leader di Forza Italia, oggi potrebbe essere proprio Berlusconi il "salvatore politico" del Belpaese, “determinante per formare una coalizione centrista in grado di impedire a M5s o Lega di essere forza trainante nella formazione del nuovo governo".

In un'intervista al Corriere della Sera, Emmott precisa che Berlusconi “non può diventare premier, sarà un manovratore dietro le quinte, è in quel ruolo che dobbiamo valutarlo e in quel ruolo non credo possa essere così negativo. Le sue posizioni sono più moderate di quelle di Salvini e Di Maio". In quanto alle possibilità di vittoria di Renzi e Berlusconi, l’ex direttore dell’Economist sostiene che "Renzi è più popolare di Berlusconi, ma Berlusconi ha più possibilità di formare una coalizione perché non ha irritato tanta gente quanto il leader dem. Renzi non ha amici né alleati". E il segretario del Pd paga ancora diversi errori, come l'aver "messo troppo capitale politico nel referendum".

Per Emmott invece i grillini invece, sono "privi di esperienza e mancano di credibilità. Forse è un po' ingiusto dire che al governo sarebbero come la Casa Bianca di Trump" ma potrebbero essere "altrettanto sperimentali e caotici". Il primo alleato di Berlusconi sarà Salvini. Ma per gli europeisti è comunque Salvini il pericolo maggiore: "L'Europa deve sperare che Forza Italia emerga più forte della Lega: il peggiore risultato sarebbe una vittoria del centrodestra con Salvini davanti".