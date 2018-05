Poteva trasformarsi in tragedia, ma per fortuna non è mancato il lieto fine: l'elicottero che trasportava una sposa alle sue nozze si è improvvisamente schiantato al suolo. Lei è rimasta illesa per miracolo ed è riuscita ad arrivare puntuale alla cerimonia davanti agli occhi increduli degli invitati. E' successo lo scorso sabato 5 maggio in Brasile, precisamente a Vinhedo, nello stato di San Paolo. Salve anche le altre tre persone che erano sul veivolo con lei, anche se hanno riportato qualche piccola ferita.

A raccontare la vicenda è stato il giornale locale Globo, che ha mostrato anche alcune immagini del luogo dell'incidente dove, per qualche ora, sono rimasti i rottami dell'elicottero, mentre i vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. La sposa, nel frattempo, è riuscita nonostante questo imprevisto a vivere il giorno più bello della propria vita, che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. L'episodio è molto simile ad un altro verificatosi sempre nel paese suadamericano nel dicembre del 2016, quando un'altra sposa che voleva arrivare in elicottero al suo matrimonio rimase vittima di un terribile incidente. Insieme a lei persero la vita anche il fratello, la fotografa e il pilota del velivolo.