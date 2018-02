Giorgio Carta è un avvocato, salito agli onori della cronaca per essere il difensore di Pietro Costa, uno dei due carabinieri di Firenze accusati di stupro ai danni di due ragazze americane. Una vicenda tornata alla ribalta negli ultimi giorni anche per l’assurdo interrogatorio che le due ragazze hanno subito. Ma l’avvocato Giorgio Carta ora fa parlare di sé per tutt’altro motivo, ovvero per alcuni dichiarazioni shock pubblicate attraverso dei post sul suo profilo Facebook. “Inciviltà è non poter sparare a due o tre di questi manifestanti per ammonire gli altri” e “chiunque partecipi a manifestazioni con l’intento di aggredire le forze dell’ordine va fermato con ogni mezzo, compreso un proiettile in mezzo agli occhi”.

Le frasi di Giorgio Carta si riferiscono a quanto avvenuto a Piacenza, dove durante una manifestazione alcune persone hanno aggredito un carabiniere. Carta commenta così, in un post, quanto avvenuto durante la manifestazione: “Inciviltà è non poter sparare a due o tre di questi manifestanti (?) per ammonire tutti gli altri. È vero progresso questo?”.

Ma l’avvocato non si accontenta, anzi, in un altro post rincara la dose: “È irrinunciabile per il bene di tutti che chiunque partecipi a manifestazioni pubbliche con il chiaro intento di aggredire le forze dell’ordine vada fermato ad ogni costo e con ogni mezzo, compreso un proiettile in mezzo agli occhi”. A quel punto l’avvocato cerca di spiegare la sua opinione, secondo cui “le leggi vanno cambiate nel senso che. quale che sia il colore politico sostenuto, la gentaglia che vuole la guerra con i cittadini in uniforme trovi la guerra”.

Le parole di Carta sono durissime verso i manifestanti, definiti “gentaglia che vuole la guerra” con gli agenti delle forze dell’ordine e il riferimento non sembra essere solamente all’episodio di Piacenza. Tanto che l’accusa di Carta continua: “Troppo comodo fare affidamento sulla notoria impossibilità dei nostri poliziotti e militari di reagire alle violenze subite”. E proprio per questo motivo, sulla base delle attuali leggi – che secondo l’avvocato non offrirebbero garanzie alle forze dell’ordine – “quello attuale non è il quadro normativo di uno stato di diritto, ma di un paese destinato all’estinzione”.