Meningite fulminante di tipo C. E' questa la patologia che ieri mattina ha ucciso un bambino di 5 anni di La Spezia. A confermare la diagnosi è stato l'esame sul liquor del piccolo, effettuato durante l'autopsia. Si è conclusa oggi alle 13 anche la commissione di verifica costituita da Alisa, che a tempo record ha accertato come tutto si sia svolto in maniera regolare, senza "manchevolezze, inefficienze o inosservanze sia delle procedure di emergenza e cliniche che dei protocolli regionali per la sorveglianza e la gestione diagnostico-terapeutica delle malattie batteriche invasive", si legge nel verbale. "Si evince la particolare aggressività del caso e la tumultuosità del succedersi degli eventi. La commissione rileva la gravità del quadro clinico consistente in una Meningococcocemia fulminante la cui prognosi risulta spesso infausta". E' emerso inoltre che quasi il 90% dei bambini iscritti nella scuola frequentata dal bimbo a Marola, che comunque hanno effettuato la profilassi, erano coperti tramite vaccino per la meningite di tipo C. Un dato considerato alto. Lunedì l'Asl 5 invierà alla scuola tutta la documentazione relativa alle certificazioni vaccinali dei bimbi con l'invito a chi non si fosse ancora vaccinato ad aderire.

Il bambino era stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori ieri mattina intorno alle 6,30. Le sue condizioni erano già apparse subito gravi: il bimbo infatti aveva febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in rianimazione, ben presto le sue condizioni sono precipitate. La Tac a cui è stato sottoposto ha messo in evidenza un edema cerebrale esteso tanto che è stato allertato l'elisoccorso per un immediato trasferimento all'ospedale "Gaslini" di Genova. Poco dopo però il piccolo è andato in arresto cardiaco e, nonostante le manovre di rianimazione siano andate avanti per oltre un'ora, per lui non c'è stato nulla da fare.