Due anziane sorelle sono finite in ospedale in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Chies, nel Comune di Alpago, nel Bellunese. Secondo quanto ricostruiscono i media locali, l’auto delle due anziane è precipitata nella scarpata per decine di metri. Un incidente grave quanto singolare: dalle prime ricostruzioni dei carabinieri sembra che le due donne fossero con l’auto nel parcheggio della loro abitazione. Al volante c’era la più anziana, una settantottenne, al lato passeggero la sorella settantenne. Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere delle Alpi, sembra che quest’ultima fosse in parte all’esterno dell’auto e forse stava scendendo dalla vettura, una Fiat Panda, nel momento in cui il veicolo si è messo in movimento.

Una delle sorelle è rimasta nell'auto caduta nel dirupo – La settantenne, “lanciandosi” dall’auto, è caduta per terra rovinosamente ed è rimasta sul selciato dell’abitazione mentre la sorella alla guida è rimasta sul sedile del conducente quando l’auto è piombata lungo la scarpata, capovolgendosi più volte per decine di metri e rimanendo ruote all’aria. Un brutto volo per la anziana, poi soccorsa dai vigili del fuoco di Belluno e dal personale sanitario inviato dal Suem. Per lei si è reso necessario l’intervento dell’elicottero che l’ha trasferita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso mentre la sorella è stata trasferita in ambulanza al San Martino di Belluno dove i medici hanno deciso di ricoverarla. Entrambe hanno riportate diversi traumi, ma sono sempre rimaste coscienti e non sarebbero in pericolo di vita.