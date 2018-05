Terribile tragedia nel corso della notte tra martedì e mercoledì sulle strade pugliesi. Un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un tremendo schianto al volante della sua auto lungo la strada statale 89, nel territorio del comune di Apricena, in provincia di Foggia. La vittima è Enzo Sacco, giovane originario di Torremaggiore, sempre nel Foggiano. Il dramma si è consumato poco dopo l'una di notte lungo la direttrice che collega Apricena a San Severo quando, per cause ancora tutte da accertare l'auto del ragazzo, una Renault Clio su cui viaggiava da solo, ha sbandato finendo fuori strada e ribaltandosi più volte prima di arrestare la sua corsa oltre i bordi della carreggiata.

Nessuno avrebbe assistito alla scena e nell'incidente stradale non sembrano essere coinvolti altri veicoli. A lanciare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio che hanno notato la macchina sul ciglio della strada e hanno chiamato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza, però, per il 21enne ormai non c'era più nulla da fare. L'impatto e la successiva carambola non gli hanno lasciato scampo. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso che potranno aiutare a chiarire la dinamica dell'incidente.