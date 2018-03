Quando ci si appresta ad arrivare a un casello autostradale è regola rallentare per tempo e poi attraversare piano per pagare il pedaggio, anche nel caso in cui si abbia il telepass e quindi non ci si debba fermare . Lo ha capito a sue spese un automobilista vittima di un rocambolesco e singolare incidente al casello di Firenze Sud, all’uscita dell’Autostrada A1 di fronte al raccordo di Ponte a Ema. L'uomo, che da una prima ricostruzione dei fatti sembra andasse a una velocità molto sostenuta, infatti non è riuscito a centrare la corsia del telepass in cui si era immesso e ha finito per schiantarsi distruggendo la sua vettura.

L'incidente stradale giovedì poco dopo le 13 quando l'auto , un fiat 500L, è finita incastra di lato tra i guardrail di due corsie dopo una improvvisa e pericolosa carambola come si vede da una foto diffusa sul gruppo Facebook Traffico Firenze. Per l'automobilista fortunatamente non ci sono state conseguenze. La sua vettura però ha richiesto l'intervento di un carro attrezzi per essere portata via. Come spiega Repubblica, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Firenze che hanno fornito tutti i dati inerenti l’automobilista alla Società Autostrade che potrà rivalersi sull’assicurazione per il pagamento dei danni causati al casello.