Come prevede la legge, gli era stata messa a disposizione l’auto blu con autista per tutti i suoi bisogni di lavoro ma quando lui non era impegnato e quindi non utilizzava la vettura, questa sarebbe stata spesso utilizzata dalla moglie per i suoi scopi. Per questo motivo il giudice della Corte costituzionale Nicolò Zanon è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di peculato d’uso. "Sono sereno e conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato" ha dichiarato Zanon a caldo dopo aver appreso la notizia annunciando però le sue dimissioni immediate "per rispetto dell'etica istituzionale e della funzione che ricopro, nonché per il rispetto che porto verso il Presidente della Corte Costituzionale"

I giudici dovranno ora riunirsi in camera di consiglio per valutare accettare le dimissioni, poi spetterebbe l capo dello Stato Sergio Mattarella procedere a una nuova nomina. Professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Milano, Zanon , nato a Torino il 27 marzo 1961, infatti fu nominato ala Consulta dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell'ottobre del 2014. Da allora ha avuto come benefit lauto blu prevista per i giudici costituzionali, un benefit più volteal cento di polemiche per via dei costi

Pochi mesi fa però partono alcun verifiche per capire i suoi spostamenti e si scopre che la macchina di servizio non viene utilizzata soltanto dal giudice ma l'autista porta in giro anche la moglie e non solo a Roma ma anche fuori regione e scatta l'indagine per peculato in cui però la donna compare soltanto come beneficiaria, ma non risponde di alcun reato. "Avere l’uso esclusivo vuol dire che io posso decidere l’utilizzo della vettura e dunque non credevo che ci fossero limitazioni" sostiene il giudice. Non la pensa così il procuratore aggiunto Paolo Ielo, che ha coordinato l'inchiesta, che lo accusa di aver ceduto un bene che doveva invece utilizzare in uso esclusivo.