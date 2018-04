Tragedia sfiorata nell’incidente avvenuto alle prime ore del mattino sulla Lecce-Arnesano, nei pressi della Clinica Città nel capoluogo dell’omonima provincia pugliese. Un pullman delle Stp si è scontrato con un’autovettura, una Renault Scenic di colore grigio facendola andare a sbattere prima contro altre auto e poi con un muretto a secco posizionato a lato della carreggiata. L’impatto è stato molto forte e il muro è stato totalmente abbattuto dall’autovettura. Quattro persone sono rimaste ferite. Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina, ricoverato in codice rosso, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. In condizioni serie anche l’autista del bus. Non appena dato l’allarme sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce, i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Locale. Gli studenti e l'autista feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118, dai vigili del fuoco e dalla polizia e trasportati negli ospedali della zona.

La ricostruzione dell’incidente – I fatti sono avvenuti quando mancavano pochi minuti alle 8 del mattino. Sembra che il conducente del pullman della Stp che trasportava studenti delle scuole sia stato colto da malore. Il primo scontro, dopo un improvviso sbandamento del mezzo, col pullman finito contro la Scenic. Il guidatore non ha potuto fare nulla per evitare la collisione e, inevitabilmente, ha funto da sorta di cuscinetto nell’impatto con una Hyundai Atos, la quale, a sua volta, ha fatto un testacoda, collidendo con una Fiat 500 L che proveniva da Lecce. Sul posto sono poi intervenuti i pompieri per spostare i mezzi e liberare i feriti. Gli studenti sono stati fatti scendere dall’auto e trovare mezzi alternativi per arrivare a scuola.