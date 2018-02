Pubblichiamo la richiesta di rettifica da parte dell'Associazione di Promozione Sociale "Aries Officina Nazionl Popolare", in relazione all'articolo del 3 febbraio 2018 Luca Traini aveva detto agli amici di palestra: “Domani prendo una pistola e faccio una strage”.

Le notizie apparse in data 3 febbraio 2018 sulla testata giornalistica Fanpage.it, sezione cronaca, nell'articolo intitolato "Luca Traini aveva detto agli amici di palestra: "Domani prendo una pistola e faccio una strage"" sono completamente inesatte e non corrispondono alla realtà. Infatti il signor Luca Traini non ha mai avuto contatti diretti con l'associazione "Aries Officina Nazional Popolare" e, da quanto si evince dal profilo Facebook della medesima, non era presenta alla presentazione, da quest'ultima organizzata, del libro "Donna Rachele mia nonna. La moglie di Benito Mussolini", scritto da Edda Negri Mussolini, né alla commemorazione del defunto Scocco Roberto, posto che la foto, pubblicata all'interno dell'articolo, e scaricata dal suddetto profilo Facebook in occasione proprio di codesto evento, ritrae altra persona rispetto a Traini, a quest'ultimo assolutamente estraneo quanto all'associazione "Aries Officina Nazional Popolare.