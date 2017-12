Sheri Ekladios è una donna di 35 anni che vive a Solihull, in Inghilterra, e che sta combattendo contro un cancro allo stomaco che purtroppo non si può curare. La giovane donna è anche una madre – suo figlio Daniel ha appena 15 mesi – e ha raccontato che per lui e per suo marito vuole fare il possibile per non sprecare neppure un attimo di quello che probabilmente sarà il suo ultimo Natale. La storia di Sheri è apparsa sul tabloid britannico Daily Mail. La giovane donna ha saputo lo scorso novembre, ovvero quando era madre da poco più di un anno, che aveva al massimo ancora sei mesi di vita. La notizia ha sconvolto lei e la sua famiglia, ma anche se terribile Sheri ha deciso di trascorrere il periodo natalizio tentando di creare quanti più ricordi possibili in suo figlio e apprezzare ogni attimo del tempo che le rimane con la sua famiglia.

Il cancro, ha spiegato la donna, l’ha spinta ad apprezzare ogni minuto col suo bambino e con suo marito e ha trasformato il suo modo di trascorrere il tempo con loro. “Prima avevo una vita frenetica, ora tutto è passato in secondo piano e sto dedicando ogni mio minuto a Daniel e Tifa”, ha spiegato Sheri, che ha aggiunto che il bambino si è anche adattato alla vita in clinica, dove lei è ricoverata e dove può vederlo crescere. La donna ha raccontato anche dei primi sintomi avvertiti e di come, prima ancora di avere la diagnosi, aveva capito che non le avrebbero dato una buona notizia: questo perché anche sua madre Christine è morta 15 anni fa per lo stesso tipo di cancro. “Smettetela di essere sempre impegnati, prendetevi il vostro tempo per costruire ricordi con chi amate”, è l'appello lanciato dalla trentacinquenne.