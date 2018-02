“Paolo VI sarà santo quest'anno”, lo ha detto Papa Francesco, due giorni fa, parlando con i sacerdoti di Roma. L'incontro a porte chiuse si era svolto giovedì scorso ma oggi è stato diffuso il testo. Parlando del libretto con le frasi dei Papi distribuito in Laterano, Bergoglio ha detto: "Io l'ho visto e mi è piaciuto tanto. Ci sono due Vescovi di Roma (recenti) già Santi (Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II). Paolo VI sarà santo quest'anno. Uno con la causa di beatificazione in corso, Giovanni Paolo I, la sua causa è aperta" infine, ha scherzato, "Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!".

Lo scorso dicembre il Vaticano aveva accolto un miracolo di Paolo VI relativo alla nascita, nel 2014, di Amanda, una bimba nata nonostante una gravidanza fortemente a rischio tanto che per i medici c'erano pochissime speranze che il feto sopravvivesse. La madre, su consiglio di un'amica, aveva pregato al Santuario delle Grazie di Brescia, luogo speciale per i devoti di Giovanni Battista Montini, diventato Papa Paolo VI.

Un Papa che ha poca confidenza con i social e con la nuova tecnologia in generale: "Io non so usare i network e queste cose… no, neppure il telefonino, non ne ho. Non so. Quel linguaggio non so usarlo. Internet e queste cose, io non so usarle. Quando devo inviare un e-mail lo scrivo a mano e il segretario lo passa". Lo ha ‘confessato' Papa Francesco parlando ai sacerdoti romani; un incontro che si è svolto giovedì a porte chiuse e il cui discorso è stato diffuso oggi. "Si può non avere l'abilità di usare le nuove tecniche; si può non trovare la metodologia pastorale che oggi ci vuole. Questo è vero, è un'esperienza. Oggi la realtà va tanto avanti, che io non riesco a farlo. Però la cosa più importante a questa età quello che si può fare: quello di cui oggi ha bisogno la gente. E questa età è quella "del sorriso. Offrire uno sguardo amabile. E questo si può fare". "Tanti di noi – ha proseguito il Papa conversando con i preti romani – siamo in questa età. Diciamo la verità: è l'ultima tappa della vita. La crisi del mezzogiorno è passata e viene questa. E in questa età si può non trovare il linguaggio proprio del mondo di oggi"