Si è svegliato nel bel mezzo di un'operazione: riusciva ha sentire tutto, ma non era in grado di comunicarlo ai medici. Fenn Settle, 25 anni, inglese, si stava sottoponendo ad una operazione all'addome durante l'operazione per un problema all'appendice. Ha tentato di battere le palpebre, dimenando le dita delle mani e, in un disperato tentativo di attirare l'attenzione dei medici, ha preso la "decisione cosciente" di urinare sul tavolo operatorio prima di addormentarsi di nuovo. "Mi hanno sedato per un intervento chirurgico e tutto andava bene, ma ad un certo punto so di essersi svegliato intorno e mi sono sentito come se avessi un tappo di bottiglia in gola” ha detto l’uomo, in merito all’operazione avvenuta nel marzo del 2016 in un ospedale di Huddersfield. “Ho provato a sputarlo ma non ci riuscivo e sentivo che stavo soffocando. Mi è passato tutto davanti agli occhi e ho pensato: ‘adesso vorrei vedere la mia famiglia’. Pensavo davvero che sarei morto e ho cercato di trattenere il respiro in modo da svenire più velocemente. Poi ho capito che potevo sentire le voci, il segnale acustico delle macchine e una pressione lancinante sull'addome” ricorda ancora Fenn.

“Ho capito che ero ancora in sala operatoria. Non potevo muovermi, ero paralizzato. Ho provato ad aprire gli occhi, a urlare, a muovere le dita delle mani e dei piedi. Ero disposto a fare qualsiasi cosa pur di far capire ai medici che ero sveglio. Ho preso la decisione consapevole di urinare, era l'unica cosa che potevo fare. Era quel tipo di sensazione quando hai bevuto un po’ troppo. Ho pensato che questo avrebbe attirato la loro attenzione” racconta ancora. L’uomo spiega di aver poi spiegato quanto accaduto in sala operatoria alle infermiere, queste però gli avrebbero detto che “era solo un sogno”. Tuttavia i medici hanno messo l’errore. La Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust si è scusata per l’accaduto e ha disposto un risarcimento in via extragiudiziale nei suoi confronti. Fenn, originario di Bradford, West Yorkshire, è tornato al lavoro una settimana dopo l'operazione, ma da allora ha detto di aver sofferto di stress post-traumatico e flashback.