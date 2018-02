Se questo furgone serve a tutti ma non al numero 14, allora non hai il diritto di parcheggiarlo qui. Non posso fare un ca**o se tutta la strada è occupata, ora sposta il tuo furgone fuori da casa mia”. Questo il testo del messaggio scritto a mano e lasciato su un'ambulanza a Tunstall, nello Staffordshire, proprio nel bel mezzo di una chiamata d’emergenza al 999 (il nostro 118 in Regno Unito). Per questo motivo l’autrice del bigliettino è stata arrestata. John Owen, comandante della polizia di Stoke-on-Trent North, ha scritto su Twitter: "Abbiamo arrestato una donna di 26 anni per reati di ordine pubblico. I servizi di emergenza devono essere in grado di svolgere il proprio ruolo senza timore di abusi / intimidazioni di alcun tipo".In precedenza aveva scritto: "È importante che coloro che lavorano per salvare vite si sentano al sicuro mentre compiono il proprio dovere. Sono sicuro che questa è la visione del 99,99% della nostra popolazione".

Dopo che la nota è stata trovata durante il fine settimana, Katie Tudor, una guida paramedica per il servizio di ambulanza del West Midlands (WMAS), ha pubblicato una foto su Twitter: "Questo è quello che i nostri equipaggi hanno trovato questa mattina!". La squadra di paramedici intervenuta coinvolta sarebbe anche stata “maltrattata verbalmente” e inoltre l'ambulanza “non aveva bloccato la strada e si trovava in un parcheggio”. "C'è qualcosa che può essere fatto su questo? Sta diventando un evento normale", ha twittato ancora Tudor.