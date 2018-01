Il ministero della Salute ha lanciato un allerta su un prodotto a base di zenzero, commercializzato dall'azienda cinese Sushi Daily, e usato soprattutto per accompagnare il sushi. Il prodotto in questione è il Sushigari e l'allarme alimentare è stato diramato attraverso il sistema di allerta RASFF dalle Autorità del Regno Unito che hanno segnalato la presenza di frammenti di vetro all’interno delle confezioni. Il lotto oggetto di allerta è 18081 con scadenza 2 giugno 2018. “I clienti che fossero in possesso di un prodotto appartenente al lotto sopra menzionato, sono pregati di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, in maniera tale da poter ottenere il rimborso” si legge sul sito del dicastero nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza". Il comunicato ministeriale precisa che il ritiro è solo per il lotto indicato. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia che questo comunicato riporta i dati inseriti direttamente nel sistema GRAS RAPEX della UE.

Non è la prima volta che un prodotto viene ritirato dagli scaffali dei supermercati per la possibile presenza di frammenti di vetro all'interno delle confezioni. Era già successo a novembre con “Sol&Mar” Totano gigante in olio di semi di girasole e a settembre con il pesto alla genovese commercializzato da NaturaSì,