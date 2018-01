L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro immediato da tutte le farmacie, a scopo precauzionale, di alcuni lotti di un medicinale contro l’ipertensione arteriosa polmonare della ditta Medac Pharma Srl. Si tratta del farmaco Bosentan Med da 125mg (nelle confezioni da 56 compresse rivestite) con autorizzazione AIC 043666027, nei lotti n. 321117 con scadenza 4/2019 e n. 321217 con scadenza 4/2019. Il provvedimento dell'agenzia di controllo è arrivato a seguito di una comunicazione pervenuta dalla stessa ditta produttrice che, dopo alcuni controlli interni, ha segnalato un possibile “dosaggio errato su un lato del confezionamento secondario” del prodotto in questione.

La ditta Medac Pharma, dopo aver ricevuto l'avviso, quindi ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare. Come segnala la stessa Aifa, Il Bosentan è indicato nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare per migliorare la capacità di fare esercizio fisico e ridurre i sintomi in pazienti in classe funzionale III. Il farmaco in particolare è un antagonista del recettore per l’endotelina-1, approvato con procedura centralizzata europea, per il trattamento orale di pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare.