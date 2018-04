in foto: L’11 aprile 1954 è il giorno più noioso della storia.

È stato William Tunstall-Pedoe, docente di scienze politiche dell’Università di Cambridge, a stabilirlo: secondo i calcoli del professore, realizzati con un potente software che ha confrontato milioni di dati, l’11 aprile del lontano 1954 sarebbe stato il giorno più noioso della storia. Ma è davvero così?

Lo studio del professor Tunstall-Pedoe

Il docente britannico si è cimentato in un curioso esperimento: grazie all'algoritmo di “True Knowledge”, un potente software, ha raccolto ed elaborato circa 300 milioni di dati provenienti dai titoli dei giornali dell’epoca e dagli archivi di storia. Il risultato è stato ottenuto comparando numerosissimi documenti relativi a persone, affari e avvenimenti: l’11 aprile del 1954 è stato a tutti gli effetti il giorno più vuoto e noioso di tutto il Novecento, privo di accadimenti di rilievo e di novità.

Nonostante il suo giudizio negativo su questa giornata, il professore ha dovuto ammettere che effettivamente, nelle 24 ore dell’11 aprile di sessantaquattro anni fa, alcune cose sono accadute: fu infatti il giorno in cui il partito socialista vinse le elezioni in Belgio, in cui morì il calciatore Jack Shufflebotham, difensore del Birmingham e dell’Oldham Athletic, e in cui nacque Abdullah Atalar, illustre accademico turco. Niente di rilevante, tuttavia, in questa giornata decisamente “noiosa”.

In realtà, a causa della elevata complessità dell’operazione, il professor Tunstall-Pedoe ha dovuto limitare il suo studio solo ed unicamente ai fatti storici di cui si possiedono documenti: l’analisi ha dunque riguardato soltanto i giorni di cui esiste un resoconto a mezzo stampa, escludendo così automaticamente gli avvenimenti meno recenti nel tempo. Chissà che, andando indietro nei secoli, non si possa rintracciare il “giorno più noioso della storia mondiale”.

Dal Titanic all’Apollo 13: gli altri primati dell’11 aprile

Un triste primato per la giornata dell’11 aprile che tuttavia, in altri anni del Novecento, ha registrato alcuni fra gli accadimenti più importanti della storia: nel 1912 infatti, proprio in questa giornata, il Titanic salpava dall’Irlanda per intraprendere il suo tragico viaggio transoceanico, e successivamente, nel 1947, gli Stati Uniti assisteranno alla discesa in campo del primo giocatore di baseball afroamericano, Jackie Robinson.

L’11 aprile del 1961 fu anche la data del primissimo concerto di Bob Dylan a New York, che lo consacrerà come uno degli artisti più significativi della sua epoca, e solo nove anni dopo, lo stesso giorno, l’Apollo 13 verrà lanciato nello spazio. Per l’Italia l’11 aprile, stavolta del 1987, fu una data tragica: muore Primo Levi.