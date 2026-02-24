Le 5 posizioni del cane quando sta male: quali posizione assume e perché

Il cane comunica con tutto il corpo, e lo fa anche quando esprime dolore. Attenzione quindi se è rannicchiato con capo e coda bassi, si mette in “preghiera”, o ha la testa al muro.

Il cane può assumere diverse posizioni quando sta male. Alcune di queste sono di immediata intuizione, altre invece potrebbero essere facilmente scambiate per altro e non interpretate come segnali di dolore o di disagio.

La comunicazione del cane è soprattutto affidata al corpo, non deve stupirci quindi che per manifestare dolore molti di loro inviino segnali prettamente fisici. Per esempio, il cane che improvvisamente ha solo un orecchio abbassato potrebbe avere un'otite o un'altro problema, mentre invece uno che assume spesso una posizione che a noi sembra "di preghiera" può nascondere un importante problema neurologico o di labirintite.

Quali sono le posizioni del cane quando sta male

Saper leggere l'etogramma, cioè il repertorio dei comportamenti che caratterizzano la specie, può aiutarci a comprendere meglio i nostri più fedeli compagni animali. Vediamo quindi quali sono le posizioni che solitamente i cani prendono quando provano dolore.

Rannicchiato

Quando il cane è ranicchiato e raggomitolato a terra su se stesso significa che prova dolore. È la posizione di più facile lettura, anche perché spesso è accompagnata da un'espressione triste decisamente eloquente.

In generale il cane manifesta dolore quando tiene il capo e le orecchie abbassate, così come la coda, altro importante elemento a cui prestare attenzione. Attraverso le posizioni della coda, il cane esprime una vasta gamma di emozioni di base e sensazioni. Se mantiene capo, coda e orecchie basse anche mentre cammina allora è certo: prova dolore.

Posizione di preghiera

Quando il cane ha il posteriore in alto e le zampe anteriori a terra assume la posizione detta "di preghiera" perché ricorda quella assunta dai fedeli all'interno delle moschee. Questa è un segnale inequivocabile che il cane sta provando un forte dolore addominale.

Il dolore addominale può essere provocato da motivi banali o da altri più seri, come ad esempio la pancreatite, l'infiammazione del pancreas. I sintomi includono vomito, diarrea e appunto l'atteggiamento "di preghiera". È una malattia grave, per la quale bisogna subito ricorrere alle cure del medico veterinario. È bene quindi saper interpretare questa posizione per correre ai ripari in tempo utile.

Posizione con la testa contro il muro

Un'altra posizione che il cane assume quando prova disagio è quella della testa appoggiata contro il muro, nota anche come "push to the wall". Questo è il segnale di un disturbo neurologico che molto spesso si riscontra in individui particolarmente anziani.

Se lo notate anche in cani più giovani è il caso di preoccuparsi perché potrebbe essere in atto un ictus, oppure potrebbe essere il segnale di una neoplasia al cervello.

Posizione di fame d'aria

Quando il cane divarica le zampe anteriori e ha collo disteso e respira a bocca aperta assume la posizione "di fame d'aria". Questo atteggiamento è il segnale di un problema cardiaco o polmonare. Solitamente segnala che i polmoni non si stanno espandendo a sufficienza, e per questo il cane spalanca le zampa davanti.

Più la situazione è grave maggiore sarà il tempo in cui resterà in questa posizione. Spesso i cani possono arrivare anche a dormire in questa posizione per dilatare il torace e riuscire a respirare, e riuscire quindi a riposare meglio.

Questa posizione può essere assunta sia mentre il cane è su quattro zampe sia quando è seduto. Tutte i cani possono soffrire di fame d'aria ma è molto comune tra gli individui di razze brachicefale a causa della particolare conformazione del muso che non permette all'animale di respirare correttamente.

Zoppia

Quando il cane ha difficoltà motorie e prova dolore nel poggiare le zampe a terra possiamo capirlo dalla tipica posizione che indica la zoppia. In questo caso il cane terrà l'arto che gli fa male sollevato da terra. La zoppia e la sua tipica posizione è frequente nel cane anziano, anche se non è portatore di patologie pregresse, ma può essere riscontrata in individui di tutte le età con distorsioni e contusioni.

Le fratture infatti sono evidenti nel cane perché estremamente dolorose, un malessere che il più delle volte viene espresso dall'animale immediatamente dopo un incidente o una caduta, in caso di microtraumi sia ossei che legamentosi invece il cane tende a compensare mostrando poco dolore. La spia in questo caso è proprio questa posizione con la zampa alzata.