Una vera e propria carneficina: è tragico il bilancio di un incidente stradale verificatosi nelle ore scorse a Sachangwan, in Kenya. Più di 30 persone sono morte e tante altre sono rimaste ferite, anche se le autorità locali non ha rilasciati numeri precisi su quest'ultimi, in seguito ad un maxi-tamponamento che ha coinvolto ben 15 veicoli e un autobus lungo l'autostrada Nakuru-Eldoret. È stato proprio l'autista del mezzo pesante a perdere il controllo e a colpire le altre vetture che erano per strada e che viaggiavano sulla carreggiata opposta. Molte delle vittime sono decedute sul colpo. Inutile si è rivelato l'intervento dei mezzi di soccorso. La grande quantità di detriti rilasciati sull'asfalto in seguito allo scontro, e ci sono volute ore prima che la circolazione venisse ripristinata in maniera regolare.

Non è la prima volta che su questo tratto di strada si verifica un episodio del genere. Soltanto la scorsa settimana due musicisti sono morti in un altro incidente stradale e quest'ultimo, in cui hanno perso la vita 30 persone, è stato il terzo registrato nell'area in meno di 24 ore. Altre 19 persone sono decedute lunedì sera, dopo che un camion che trasportava zucchero ha travolto delle auto che transitavano sulla stessa via, e altre quattro vittime sono state segnalate in due incidenti separati a Yatta e Matungulu.