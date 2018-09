in foto: Jane Wanjiku

Un'insegnante kenyota è stata arrestata con l'accusa di aver evirato l’ex fidanzato e di averne poi scaricato il pene nella tazza del bagno. Jane Wanjiku, insieme ad almeno un complice, avrebbe rapito Paul Kyande da una discoteca dopo averlo narcotizzato aggiungendo qualche sostanza al suo drink, secondo la polizia. Un uomo, Joshua Ngugi, è stato arrestato dopo aver presumibilmente aiutato Wanjiku a versare acido negli occhi della vittima prima di tagliargli l’organo sessuale nella sua casa a Kinoo, in Kenya, il mese scorso. Kyande è ora ricoverato in “gravi condizioni” al Kenyatta National Hospital di Nairobi, hanno fatto sapere gli agenti.

“I medici non sanno ancora se riusciranno l’organo dell'uomo al suo corpo', ha detto una fonte della polizia. La Direzione per le Indagini criminali in Kenya dice che la donna e il suo complice sono stati arrestati mentre partecipavano a dei colloqui per un lavoro in un albergo nella contea di Kwale usando nomi diversi da quelli delle loro carte d'identità. Sono attualmente detenuti in custodia e compariranno in tribunale a Nairobi il lunedì. Un terzo sospetto è ancora in libertà per la sconcertante aggressione, ha detto la polizia. Secondo gli investigatori, Manjiku era un’insegnante di scuola secondaria e si ritiene che la vittima fosse il suo ex fidanzato. "L'abbiamo incontrata mentre si preparava a fare un colloquio di lavoro presso il resort", ha detto un agente al giornale locale Sunday Standard. "Deve aver agito perché spinta dal desiderio di vendetta nei confronti della vittima dopo che la loro storia d’amore è finita male” ha aggiunto il poliziotto.