Juan è un bimbo nato in Spagna da genitori italiani quindi a tutti gli effetti italiano, ma da quando è venuto al mondo, il 27 dicembre 2016, attende ancora di essere ufficialmente riconosciuto anche nel nostro Paese dove di fatto non esiste. L'unica sua colpa è essere nato da una coppia di donne lesbiche: Chiara e Laura, due ragazze di Perugia che si amano da dieci anni e che si sono sposate in Spagna, dove vivono. Per questo motivo infatti il sindaco della cittadina umbra si rifiuta categoricamente di trascrivere l’atto di nascita all’anagrafe così come registrato in Spagna dove sono indicati i cognomi di entrambe le mamme, definite come "progenitrice 1" e "progenitrice 2".

Il primo cittadino ritiene che sia un "provvedimento contrario all’ordine pubblico" e ha rigettato ogni tentativo di mediazione da parte della famiglia del piccolo, compreso quello dei nonni. Il problema è che non avendo documenti, il piccolo è un bimbo fantasma, quindi non ha il diritto all’assistenza sanitaria né potrebbe frequentare la scuola pubblica e non può nemmeno viaggiare per incontrare i parenti in Italia. "Questo atteggiamento, oltre che essere fuori dal tempo, è fortemente discriminatorio e crudele. Crudele perché a farne le spese è un bambino la cui unica “colpa” è quella di avere due mamme che lo hanno tanto desiderato e che lo amano" denunciano dall’associazione Omphalos di Perugia, che assiste la famiglia, concludendo: "I tribunali di molte città e persino la Cassazione si sono già espressi più volte ordinando ai comuni reticenti di procedere alla trascrizione, ma il Comune di Perugia ha ignorato tutte le sentenze e ha rifiutato la trascrizione per motivi di ordine pubblico"