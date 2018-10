Jovanotti e Mariangela Gualtieri in dialogo per parlare di poesia, di vita e dell’importanza della parola. L’anteprima della rassegna "Ciò che ci rende umani", che avrà luogo a Cesena tra ottobre e novembre, comincia portando al Teatro Bonci il popolare cantautore rimasto fedele – lo testimoniano le sue canzoni – alla vita come fonte di poesia e Mariangela Gualtieri, la poetessa che ha fondato con il regista Cesare Ronconi il Teatro Valdoca, negli anni ’80. I due si incontreranno l'8 ottobre per festeggiare l'avvio della rassegna che proseguirà con letture, mostre, laboratori, spettacoli e proiezioni cinematografiche, incontri che offriranno un'occasione speciale per parlare della forza della parola, dell’urgenza espressiva, della bellezza del nostro amato italiano.

Un venirsi incontro che, secondo il manifesto di Ciò che ci rende Umani “è un atto di fede nella forza delle parole, nell’efficacia della presenza tra vivi, nel passaggio di conoscenza da bocca a orecchio”. Il cantautore incontrerà quindi il pubblico del teatro cesenate per leggere alcune poesie dell’autrice cesenate e cantare alcune canzoni. L’iniziativa è legata all’ultimo CD dell’’autore <<Oh, vita!>> accompagnato dal libro-rivista Sbam! nella quale hanno fatto la loro comparsa alcuni versi della poetessa. Il volume, raccoglie inoltre le opere di alcuni poeti italiani, e include le fotografie scattate dalla moglie di Lorenzo.

Il libro-rivista che ha risalito le classifiche dei best seller più venduti, nella parte finale parla della musica che ascoltano i migranti nel viaggio per arrivare qua. In effetti la rassegna si pone proprio lo“scopo di creare comunità di ascolto” per “tentare di contrastare questo tempo che pare ottenebrarci, indebolire le menti, ingrossare i corpi, privarci di slanci semplici di pietà e solidarietà, allontanarci da ciò che ci rende umani”. Attraverso Facebook sarà possibile seguire l'evento live tramite la fanpage Lorenzo Jovanotti Cherubini.