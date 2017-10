Jonathan Smith è uno degli eroi della massacro di Las Vegas. Ha 30 anni e nella vita fa il riparatore di fotocopiatrici a Orange County (California). La sera del 1° ottobre si trovava al concerto country dell'Harvest Festival per festeggiare il compleanno del fratello. Quando le raffiche di mitra hanno iniziato a colpire le centinaia di persone presenti sulla "Strip", Jonathan ha perso di vista i suoi familiari. Eppure non ci ha pensato due volte e ha iniziato a portare chiunque incontrasse sulla sua strada in un vicino parcheggio, al sicuro. Ma proprio mentre stava prestando soccorso a un gruppo di ragazze, è stato raggiunto da un proiettile che lo ha colpito al collo. Jonathan è riuscito miracolosamente a salvarsi ma è probabile che la pallottola rimanga per sempre nel suo corpo. A lui però non interessa poi molto.

Non chiamatelo eroe.

"Chiunque avrebbe fatto quello che ho fatto io, ma non chiamatemi eroe. Sto sentendo troppo spesso quella parola. Ma io non ho fatto nulla di speciale” spiega il 30enne alla CNN. "Ho fatto qualcosa di importante? Probabilmente no, ma se io fossi nei guai e qualcuno mi vedesse, vorrei che tornasse indietro per aiutarmi, no?" dice ancora Jonathan. Il giovane è stato a sua volta salvato da un ufficiale di polizia, Tom McGrath, che ha dovuto affondare le proprie dita nella ferita da proiettile subita dal ragazzo per fermare l’emorragia. "Devo la mia vita a quell’uomo, perché dal momento in cui sono stato colpito, è stato il primo a aiutarmi", ha detto ancora. “Ricordo di aver detto a quel poliziotto: ‘non voglio morire’, ma lui mi ha ripetuto più volte di stare tranquillo, che stavo bene e sarebbe andata tutto okay”.

Salvato a sua volta da un poliziotto.

Anche Tom McGrath è stato contattato dalla CNN: “Quel ragazzo ha avuto un grande coraggio” ha detto non senza emozionarsi a proposito di Jonathan Smith. “È una persona che può ispirare gli altri a far meglio, ha sicuramente fatto un lavoro meraviglioso e sono stato felice di essere lì ad aiutarlo verso la fine quando è stato colpito” ha aggiunto l’agente.