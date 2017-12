Joel è un bambino di poco più di due anni affetto da una gravissima malattia che rischia di ucciderlo, una rara forma di leucemia. Per questo, dallo scorso mese di maggio, è stato preso in carico dall’Ospedale Gaslini di Genova per essere curato ma le sue condizioni di salute sono ormai critiche e ha un disperato bisogno di un trapianto di midollo osseo. Una procedura sanitaria complessa che comporta anche notevoli costi ma il piccolo purtroppo non ha una copertura sanitaria né donatori famigliari. Per aiutarlo è partita cosi una campagna di raccolta fondi organizzata dall'associazione Gaslini Onlus e che vede come testimonial l’attrice Carla Signoris che ha deciso di lanciare un video appello online.

"Il piccolo ha reagito bene alle cure ma entro un mese è necessario sottoporlo a trapianto" hanno spiegato dall'associazione, sottolineando che Joel non ha donatori famigliari ma ha buona disponibilità di donatori volontari. Quindi ora è necessario avviare la ricerca nei registri internazionali di donatori volontari e attuare poi velocemente la procedura prevista. Una pratica complessa che richiede complessivamente circa 120 mila euro per essere portata termine. Per questo c'è bisogno di fondi per raccogliere i quali la Onlus ha avviato la campagna con lo slogan: "Aiutiamo Joel a vivere i suoi prossimi 100 Natale"