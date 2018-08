in foto: Fayo Peruzza, respinto dalla discoteca "perché nero".

Respinti all'entrata della discoteca perché hanno la pelle nera, il fatto sarebbe accaduto giovedì sera a Jesolo, in Veneto, secondo il racconto di uno dei protagonisti: Fayo Peruzza.

Secondo il racconto di Fayo Peruzza, che abbiamo raggiunto al telefono, lui e i suoi amici si sono diretti in un noto locale di Jesolo per ballare. All'entrata, però, i bodyguard li avrebbero respinti con una serie di scuse. Di fronte alle insistenze dei giovani, gli stessi bodyguard avrebbero ammesso che il proprietario del locale non li voleva fare entrare perché "neri", e lui aveva già avuto problemi con "i neri".

Fayo Peruzza e i suoi amici non si sono dati per vinti: hanno preteso spiegazioni, insistito, cercato di far valere i propri diritti. Alla fine, racconta Fayo "per loro stavamo diventando un problema, così ci hanno detto: "Ok, abbiamo visto che siete dei bravi ragazzi, entrate". E a questo punto, Fayo e i suoi amici, se ne sono andati.

"Non avrebbe avuto più senso entrare a ballare", ha concluso Fayo "quella era diventata una situazione di principio. Troppo facile anche andare in un'altra discoteca, noi volevamo che i nostri diritti fossero rispettati proprio lì. Ci rimane addosso tanta amarezza".