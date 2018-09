È stata travolta sulla pista ciclabile da un monopattino elettrico e la polizia locale le ha anche fatto una multa. Anche se lei ha solo cinque anni ed era finita su quella pista ciclabile perché sfuggita per qualche istante al controllo dei genitori che camminavano lungo il marciapiedi. Accade a Jesolo (Venezia) e a riportare la vicenda è il quotidiano La Nuova Venezia. La sanzione da venti euro è stata data proprio alla bambina, con tanto di nome e cognome sul verbale, per aver camminato lungo la pista ciclabile ed essere stata investita da un monopattino elettrico che l’ha anche ferita al viso. La famiglia della bimba, residente nel Veneto Orientale, si è già rivolta a uno studio legale per andare in fondo sul caso singolare. Da quanto ricostruito, la bimba inavvertitamente era sfuggita per un secondo allo sguardo dei genitori varcando la striscia divisoria della ciclabile. Travolta da un monopattino elettrico, la bambina ha anche riportato gravi ferite al volto e alla bocca.

Rimane anche il dubbio sulla regolarità del monopattino elettrico sulla pista ciclabile – C’è da aggiungere che, come riporta ancora La Nuova Venezia, da tempo a Jesolo si discute della pista pedonale e per tutta l’estate ci sono state proteste e segnalazioni di ogni genere anche riguardo l’invasione di monopattini, skate e vari mezzi elettrici che affollano diverse località turistiche oltre alle tradizionali biciclette. Proteste arrivano anche dai commercianti e residenti: “Il piano urbano del traffico lo aspettiamo con apprensione perché qui succede di tutto. Ci sono tutti questi mezzi che circolano, multe e sanzioni, poi dopo la mezzanotte nonostante i divieti le auto sfrecciano a tutta velocità e non le vede nessuno. Ci sono anche i blocchi in cemento contro il terrorismo a complicare le cose”.