in foto: Gloria Benigni, 35 anni (Facebook).

È morta lo scorso mercoledì sera dopo un'agonia durata giorni in seguito ad un malore improvviso, lasciando senza parole il compagno, le sue figlie di 7 e 12 anni e i suoi colleghi. Gloria Benigni si è spenta a soli 35 anni. Originaria del quartiere San Giuseppe di Jesi, aveva lavorato per anni al bar dell’ospedale al viale della Vittoria e da qualche anno era operatrice socio sanitaria al nosocomio regionale di Torrette. La donna era affetta da una patologia genetica, ereditata dal padre, anch'egli deceduto prematuramente, che però riusciva a tenere sotto controllo con cure e farmaci. Nessuno si sarebbe aspettato un simile epilogo.

Gloria si è sentita male martedì sera per uno scompenso metabolico. Poi, dopo le prime analisi al pronto soccorso, è stata trasferita nel Reparto di Rianimazione del Carlo Urbani dove i medici, ricevuti gli esiti degli esami strumentali, hanno capito che era in pericolo di vita. Le sue condizioni sono precipitosamente peggiorate, fino alla morte avvenuta dopo sole 24 ore dal ricovero. "L’ho sentita l’ultima volta martedì pomeriggio – ha raccontato il cugino Manolito Rango alla stampa locale –, parlava con affanno, non era brillante come sempre, le ho detto di chiamare il 118 e di andare in ospedale. Poi mia madre mi ha chiamato, avvisandomi che Gloria non ce l’aveva fatta". Tutto il suo paese è sotto choc, e anche i medici con cui la 35enne lavorava sono increduli a tal punto da chiedere un’autopsia clinica per chiarire le cause del decesso. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni presso la chiesa parrocchiale di Pantiere di Castelbellino, dove Gloria viveva con il compagno e le figlie.