Sabato notte di sangue sulle strade italiane. Un terribile schianto si è verificato intorno alla mezzanotte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio lungo via Ancona, al km 61, nella curva che in direzione Chiaravalle anticipa l’orologio della Ubi Banca e la rotatoria Fontedamo, a Jesi. A perdere la vita è stata una donna, Maria Susana Santana Morales, 41 anni e di origine dominicana, che viaggiava insieme a uno dei suoi due figli, di 21 anni, e un amico,di 20, rimasti leggermente feriti nell'impatto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti fornita dagli inquirenti, la vittima era alla guida della sua Fiat 600. A bordo c'erano anche suo figlio maggiore e un amico, e stavano rientrando dopo aver accompagnato il figlio minore, di 17 anni, in discoteca. Maria non si fidava di lasciarlo andare con altri compagni appena patentati. Sarebbe andata a riprenderlo qualche ora più tardi, un sacrificio che faceva volentieri per i suoi ragazzi. Ma improvvisamente è stata colpita frontalmente da una vettura, guidata da un 19enne, che davanti alla fabbrica di materassi Cila, prima della semicurva, avrebbe invaso la corsia opposta.

Il ragazzo è risultato negativo all'alcoltest, così come il suo compagno di viaggio, di 16 anni, entrambi rimasti illesi nello scontro. Il conducente è comunque indagato, a piede libero, per omicidio stradale. L'incidente sarebbe dunque dovuto a un colpo di sonno o una distrazione. La donna, vistasi quell'auto davanti, avrebbe tentato di sterzare per evitarla, del tutto invano.