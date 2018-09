Jennifer e Tigro sono stati sempre insieme. Il pupazzo arancione, ispirato al personaggio dalla serie animata "Winnie the Pooh", è l’amico che la bimba di 7 anni ha portato sempre con sé da quando è nata, praticamente. Ora però si è perso. La piccola l’ha dimenticato lo scorso 27 agosto su un treno regionale Firenze-Pisa. Da allora Jennifer, che vive con la mamma Beatrice in Regno Unito, non è più la stessa. La disperazione e il senso di vuoto della piccola hanno spinto la genitrice a fare un appello su Facebook che è diventato immediatamente virale. “A costo di sembrare ridicola, chiedo il vostro aiuto (soprattutto agli amici toscani). Mia figlia ha perso il suo amico del cuore e da allora è devastata. Tigro le è stato regalato quando aveva 4 mesi e da allora lei lo ha stretto a sé in ogni giornata ed ogni notte della sua vita, come fosse un prolungamento del suo corpo e della sua personalità” si legge nel post.

Per favorire il ritrovamento del pupazzo, Beatrice Cavallucci ha spiegato la dinamica dello smarrimento molto dettagliatamente: “purtroppo lo ha lasciato la mattina del 27 agosto nel treno regionale 6807 che parte da Firenze SMN alle 7.33 e arriva a Pisa Centrale alle 8.52. Quando se n'è accorta, poco prima di prendere l'aereo, ho visto nel suo viso un'espressione di panico e dolore, quello della perdita, che non dimenticherò mai e che mi ha trapassato da parte a parte”.

Lo so che esistono circostanze ben più gravi – ha aggiunto la donna – ma Tigro l'ha accompagnata dappertutto e, soprattutto, l'ha consolata ad ogni pianto della sua vita. Tranne quello che si sta consumando in sua assenza. Tigro è stato con lei per 7 anni, ed è stato anche con noi, e per noi è un pezzo di Jennifer: lo abbraccia talmente spesso che è tutto consumato e scolorito e porta perfino il suo odore”.

Quindi l’appello già condiviso da oltre 10mila persone. “Vi prego di condividere in modo da far circolare il post il più possibile e soprattutto in Toscana. Se qualcuno l'avesse raccolto in treno è pregato di contattarmi. Farebbe la felicità di una bimba di 7 anni, che vivrebbe qualcosa di magico”.