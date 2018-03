Stroncata da un aneurisma a soli 21 anni. Jasmine Gumirato, di Col San Martino (frazione di Farra di Soligo, in provincia di Treviso) è stata uccisa mercoledì 21 marzo da un male improvviso. La ragazza che non aveva mai avuto particolari problemi di salute, ha accusato quel malessere mentre si trovava a casa ed è stata subito portata in ospedale. Inutili purtroppo i disperati tentativi dei medici di salvarla. Secondo le ricostruzioni, Jasmine si trovava nel bagno di casa. Soccorsa da papà Giorgio, che aveva allertato subito il 118, la giovane è stata portata all’ospedale di Conegliano, dove le sue condizioni sono apparse subito disperate. In poche ore, la ragazza è entrata in coma. Un’agonia che in poco tempo l’ha stremata, e infine uccisa.

Jasmine, che aveva frequentato l’istituto alberghiero ‘Beltrame’ di Vittorio Veneto, era descritta da tutti come una ragazza dolce, riservata, solare. La ragazza, soprannominata affettuosamente “Gummy” dagli amici, lascia mamma, papà e fidanzato. La comunità si stringe attorno alla famiglia nel lutto e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio arrivati tramite Facebook. “Non c’è dolore più grande”, scrive papà Giorgio a quanti fin da subito gli hanno trasmesso solidarietà. “Resterai sempre nel mio cuore”, scrivono gli amici. E struggenti sono le righe che il fidanzato, Riky, originario di Cordignano, affida al social: “Piccola, non riesco ancora a realizzare tutto questo, veramente non capisco tutto questo, perché dio te la sei portata via? Perche?! Amore eri tutto quello che avevo, la mia vita, l’unica mia ragione di vita. Ci vedremo un giorno lassù, mi manchi da morire amore. Buon viaggio angelo mio”.

La data dei funerali di Jasmine verrà fissata nelle prossime ore.