Il giorno più importante e bello della sua vita si è trasformato in tragedia. Jamieka McCarthy Harford, una ragazza neozelandese di 26 anni, è morta lo scorso weekend a Auckland, poche ore dopo essere convolata a nozze. Stando ai primi riscontri medici, la giovane avrebbe contratto un'infezione da meningococco che le è stata fatale. Jamieka aveva avvertito i primi sintomi durante la cerimonia.

Malgrado la sposa avesse confessato di non sentirsi bene, era riuscita a pronunciare comunque il fatidico sì. Una foto scattata durante le nozze celebrate sulla penisola di Whangaparaoa l'ha immortala sorridente mentre suo padre la conduce all'altare. Il marito, Alistair John, ha raccontato come l'improvviso decesso della moglie sia stata uno choc per tutti: "E' stata incredibilmente difficile da elaborare – ha dichiarato al New Zealand Herald -. Jamieka ci è stata portata via senza preavviso da una malattia orribile e mortale". I genitori della donna hanno diffuso un comunicato in cui esprimono tutto il suo dolore: "Jamieka era così felice di essersi sposata e il matrimonio era un'occasione bella e gioiosa per essere circondata dall'amore". La ragazza è descritta come "la persona più gentile del mondo" che amava la vita e che ha sempre messo gli altri prima di se stessa: "Era una moglie, una figlia, una nipote, una sorella, una cugina e un'amica amata da tutti" si legge nella nota.

Stando ai dati in possesso dal centro regionale di sanità pubblica neozelandese, che lavora per prevenire la diffusione dei batteri, ogni anno in media muoiono 28 persone ad Auckland per l'infezione batterica legata alla meningite.