La società di investimento Investindustrial di Andrea Bonomi ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Jupiter Holding I Corp., proprietaria di diversi marchi tra cui Jacuzzi Brands, gruppo americano fondato da una famiglia italiana nel 1956 che contra tra i propri marchi anche la famosa vasca idromassaggio di alta gamma. A vendere sono stati alcuni fondi di investimento affiliati ad Apollo Global Management, Llc, Ares Management Corporation e Clearlake Capital Group, L.P.. Investindustrial ha invitato Nottingham Spirk Design Associates a diventare partner per l’innovazione e per il design di prodotto e a co-investire nella Società in qualità di azionista di minoranza.

L’operazione di Investindustrial

L’operazione, di cui non sono stati diffusi i dettagli, è strategica per il piano di Investindustrial di creare un polo di alta gamma del design che Bonomi aveva iniziato cinque anni fa con l’acquisizione della Ducati, comprata e venduta con profitto, la B&B Italia, regina del design made in Italy, quindi la maggioranza di Artsana (marchio Chicco), Gardaland e Permasteelisa (facciate di edifici), nonché una quota importante in Aston Martin. A settembre, la joint venture con Carlyle per la creazione di una newco, Design Holding, che raggruppa tutte le società del settore afferenti al gruppo.

Il commento del presidente Bonomi

Andrea Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Jacuzzi fra i nostri marchi di alta gamma. Jacuzzi Brands è un’azienda di tradizione italiana, un marchio apprezzato in tutto il mondo e ha un forte management team. Vediamo un notevole potenziale di crescita e lavoreremo a stretto contatto con il management per espandere l’azienda sui mercati internazionali e tramite l’innovazione del prodotto». Per Bob Rowan, ceo di Jacuzzi Brands, «la competenza di Investindustrial nel promuovere marchi premium e le risorse di Nottingham Spirk per l’innovazione del prodotto sono il perfetto connubio per garantire un brillante futuro ai nostri clienti e dipendenti”.

Jacuzzi, leader delle Spa

Jacuzzi Brands, fondata nel 1956 da una famiglia italiana, è leader nel mercato europeo delle spa e co-leader in quello americano, Produce spa di alta gamma, swim spa, vasche idromassaggio, vasche da bagno, saune, bagni turchi, docce emozionali e prodotti e accessori da bagno correlati, e oggi comprende sei marchi: oltre a Jacuzzi, appunto, anche Sundance, Dimension One Spas, Hydropool, ThermoSpas e BathWrap.. La società ha registrato un fatturato di circa 500 milioni di dollari nel 2018 e opera attraverso 8 stabilimenti distribuiti in Nord America, Europa, dove la principale sede produttiva è a Pordenone, e Sud America.