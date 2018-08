in foto: Il luogo dell’incidente (Twitter).

Drammatico incidente stradale in Piemonte, sulla Ivrea-Santhià. Una ragazza di 16 anni di origine francese, Elisa Perrot Minnot, è morta, e altre due minori sono ricoverate in gravi condizioni, dopo che l'auto, guidata dalla madre della vittima, ha tamponato un tir che stava entrando nel parcheggio dell'area di servizio Viverone sud, nel territorio di Settimo Rottaro, sulla strada che funge da raccordo tra la A4 Torino-Milano e l'A5 Torino-Aosta, rimanendo incastrata sotto il rimorchio del camion. Le cause dell'impatto, che è stato violento, sono ancora tutte da accertare. È questo quanto sarebbe successo nel pomeriggio di ieri, martedì 21 agosto. I vigili del fuoco e l'ambulanza sono intervenuti per i soccorsi il prima possibile ma per Elisa non c'è stato nulla da fare.

A bordo dell'auto, una Nissan Qashqai, c'erano Stephanie, la mamma 43enne della vittima, che era alla guida, e le sue due sorelle, Clara e Nina, rispettivamente di 13 e 9 anni, tutte di nazionalità francese. La sedicenne, seduta dietro al posto di guida, è morta sul colpo. Sono rimaste ferite le altre tre, trasportate negli ospedali di Torino e Ivrea. Le loro condizioni sono buone: hanno riportato piccoli traumi e fratture e si stanno sottoponendo ad accertamenti ma sono sveglie e coscienti. A destare maggiori preoccupazioni è la più piccola, che ha subito un politrauma con fratture del femore, vertebra cervicale e clavicola e sarà anche sottoposta ad un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Al vaglio degli agenti della stradale ci sono anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso della stazione di servizio di Viverone Sud, che potrebbero aver ripreso il momento dello schianto verificatosi all'ingresso dell'area di sosta.