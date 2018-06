Una ragazza di 30 anni ha perso la vita ieri sulla spiaggia di Sansone, all'Isola d'Elba, sotto gli occhi di centinaia di bagnanti. È Roberta Frassi, una giovane che viveva a Lari, in Provincia di Pisa. La ragazza era all’Elba in vacanza da alcuni giorni e nella giornata di oggi avrebbe dovuto far ritorno a casa.

A quanto pare, stando alle prime ricostruzioni dei testimoni e amici presenti, a stroncare la giovane sarebbe stato un malore: intorno alle 15 di ieri pomeriggio Roberta si sarebbe tuffata dallo scoglio sul lato destro della spiaggia, poi riavvicinandosi a nuoto alla spiaggia sarebbe stata colta dal malore, perdendo conoscenza. In soccorso alla trentenne sono immediatamente intervenuti i bagnini del piccolo stabilimento balneare che hanno avvertito subito il 118. Dopo pochi minuti sono infatti arrivati i volontari della Misericordia di Portoferraio e un'eliambulanza Pegaso, decollata da Grosseto.

Ogni tentativo di rianimare la ragazza è però risultati vano. Per Roberta non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi del malore sarebbe stata confermata anche dai carabinieri. Dopo un primo momento in cui si è pensato ad un incidente avvenuto durante un tuffo, l’assenza di traumi o lesioni ha avvalorato tale ipotesi, rafforzata anche dal fatto che Roberta avrebbe confidato agli amici, già dalla mattina, di non sentirsi bene. La salma attualmente si trova all’obitorio dell’ospedale di Portoferraio e resta a disposizione della magistratura, in attesa che venga disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte della giovane turista.