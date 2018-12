Chi più di Isa Danieli può raccontare il passato senza perdere di vista il futuro? Nessuno. O quasi. Ed è per questo motivo che risulta particolarmente azzeccato il titolo con cui domani 29 dicembre ore 21 la signora del teatro italiano porterà il pubblico del Nest di Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a spasso nel tempo con una lettura intitolata "Raccontami. Una passeggiata devota". Sarà il racconto di una grande attrice che ha speso tutta la sua vita sulle tavole del palcoscenico, abituando il suo pubblico a continui cambiamenti, mostrando infinite possibilità di evoluzioni agli attori più giovani. In questo senso, Isa Danieli è forse la più giovane tra le attrici del panorama contemporaneo.

Eppure questa giovane ha tanto passato da raccontare e lo farà domani nella piccola sala di Napoli Est – peraltro occasione per brindare al nuovo anno con la famiglia Nest. Racconterà i primi passi sul palcoscenico accanto alla madre e allo zio Gennaro nella sceneggiata napoletana. Dopodiché l'incontro con Eduardo De Filippo, che in una sera passa dal provino a una replica di "Napoli Milionaria" con tutto ciò che ne conseguirà nel percorso lavorativo e umano della Danieli, che legherà la sua carriera a quella del grande drammaturgo napoletano.

Da cui si staccherà nel 1956, lasciando la compagnia (con cui anni dopo ritornerà) e decidendo di darsi all'avanspettacolo, spinta dal desiderio di imparare a cantare, a ballare e muoversi in scena. Incontrerà Roberto De Simone, che nel 1976 la vorrà per 2La Gatta Cenerentola" ritagliandole un personaggio da antologia, a cui seguiranno i successi al cinema e in televisione al fianco di Carlo Giuffrè, Franchi e Ingrassia, Marcello Mastroianni, Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Vittorio Gassman, Monica Vitti e Sophia Loren.