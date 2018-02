Il padre e la madre di un bimbo di 5 anni annegato dopo essere caduto nel fiume Braid a Ballymena, nella contea di Antrim, in Irlanda, hanno ringraziato tutti coloro che hanno cercato di salvare la vita al piccolo: Darrel e Leanne Fleck hanno descritto Kayden come un bimbo "felice e fortunato", una fortuna che però non l'ha assistito ieri. Il bambino è infatti scivolato in acqua ed è stato recuperato dopo alcune ore da un team di soccorritori: a cercare di strapparlo alla morto oltre ai vigili del fuoco anche poliziotti e medici. Trasportato in elicottero all'ospedale di Belfast è morto mentre i dottori, disperatamente, tentavano di salvargli la vita.

Kayden frequentava la scuola elementare di Harryville, a Ballymena, e proprio i dirigenti dell'istituto hanno deciso di rendergli omaggio con un post pubblicato su Facebook . "Ci stringiamo intorno alla famiglia McGowan per il momento drammatico che sta vivendo", ha scrito la scuola. Sean McCarry, comandante regionale del Community Rescue Service, ha detto che il bimbo "è caduto accidentalmente nel fiume Braid vicino a Ballymena ed è stato rapidamente trascinato a valle".